元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美の美スタイルが話題になっている。板野は２３日、自身のインスタグラムで「ねえ。夏終わっちゃったの？まだ夏投稿＆思い出投稿させてね」とつづり、複数のコーデショットを公開。リップマーク柄のキャミワンピでデコルテを披露したショットや、白のトップスにデニムをあわせた、スタイル際立つコーデショットをアップした。この投稿にファンからは「ともちん可愛い」「ワンピース超似合う〜