メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋のオアシス21にテニスコートが出現し、誰でも気軽にテニスを楽しめるイベントが開かれました。 「テニスフェス イン オアシス21」は、9月23日が「テニスの日」であることにちなんで開かれました。 特設のテニスコートでは、小学校の学習にも取り入れられている、テニスのルールを簡単にしたスポーツ「テニピン」を、親子で体験するイベントが開かれました。