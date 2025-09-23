種牡馬ウートンバセットが急死したことが９月２３日、分かった。１７歳だった。同馬をけい養するクールモアがホームページで発表した。シャトル供用先のオーストラリアで急性肺炎を発症。容態が急速に悪化したという。獣医師チームが２４時間体制で治療したが、救命できなかった。現役時代は２０１０年のジャンリュックラガルデール賞・仏Ｇ１を制すなど通算９戦５勝。引退後はフランスで種牡馬入りし、２０年にクールモアが購