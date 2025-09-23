◆パ・リーグロッテ―西武（２３日・ＺＯＺＯマリン）【西武】１（中）西川、２（二）滝沢、３（左）渡部聖、４（指）ネビン、５（三）山村、６（一）セデーニョ、７（右）長谷川、８（遊）源田、９（捕）古賀悠、▽投＝与座【ロッテ】１（左）西川、２（指）寺地、３（中）高部、４（一）上田、５（二）池田、６（三）安田、７（右）山本、８（捕）植田、９（遊）友杉、▽投＝唐川