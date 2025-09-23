◆パ・リーグソフトバンク０―１オリックス（２３日・みずほペイペイドーム）オリックスが４試合連続の１点差勝利で４連勝を飾った。今回の対戦前は昨季から１分けを挟み１３連敗していた“鬼門”のみずほペイペイドームで意地を見せた４日間。先発の田嶋が６回４安打無失点で７勝目を挙げた。初回無死二塁、２回無死三塁と２イニング連続で先頭打者に長打を浴びながらピンチを切り抜け、４回１死一、二塁でも得点を許さなか