◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節柏―広島（２３日・三協Ｆ柏）柏はホームで広島と対戦する。先発が発表され、柏はＦＷ垣田裕暉とＦＷ細谷真大が５月２５日の横浜ＦＣ戦（１△１）以来、４か月ぶりにと先発でともに名を連ねることになった。垣田と細谷の先発同時起用は今季４度目。柏は広島に２０２２年５月３日の第１１節（２〇１）以来勝ちなし。ホームでの勝利は１７年１２月２日の第３４節まで遡る。この試合の前時点