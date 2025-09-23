ガラス床のバルコニーで川面を見る2025年9月19日、東京の晴海運河に架かる旧晴海鉄道橋が、「春海橋公園遊歩道」として開放されました。かつて都の専用線としてディーゼル機関車や貨物列車が走行していた190.3mの鉄路は、どのように生まれ変わったのでしょうか。【映え！】銘板も夜景も楽しめる「元鉄道橋」を見る（写真）供用開始初日午後の現地は、遊歩道に生まれ変わった鉄道橋を楽しむ人々でにぎわっていました。これを目