江戸川ボートの4日間開催「多摩中央公園グランドオープン記念杯」は、23日に3日目が行われた。今シリーズは選手代表の大役を担っていた地元大将格の加藤政彦（41＝東京）。「初めての選手代表で、初日からずっとバタバタだった」と難水面での対応に大忙し。さらに、こちらも自身初となった初日12R江戸川選抜の1号艇という重責も逃げ快勝で力強くクリアしてみせた。「いい経験だったし、自信につながった」と勢いに乗り、3日