大韓航空は、新ブランド体験イベント「BRAND NEW KE：in Tokyo」を、きょう9月23日から28日まで東京ミッドタウンで開催する。大韓航空は41年ぶりにコーポレートアイデンティティを刷新。シンボルマークは伝統的な太極模様を完結かつ現代的に再解釈し、韓国の伝統舞踊の衣装からインスピレーションを得て、流れるようなリボンの動きで躍動感を表現した。柔らかい曲線と筆のようなタッチのロゴタイプ、従来の青のイメージを継承した