全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」を、9月25日から10月1日までの搭乗分では設定しない。一方で、12月1日から24日搭乗分を対象とした「国内線特典航空券減額マイルキャンペーン」を9月25日から30日まで実施する。片道あたりの必要マイル数は2,900マイルから。「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典