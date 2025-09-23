「外野手・大谷翔平」の可能性について言及したロバーツ監督(C)Getty Images13年連続のポストシーズン進出を決め、ナ・リーグ西地区の優勝マジックも「3」としているドジャース。世界一連覇がかかる10月の短期決戦で“ウルトラC”として挙がっているのが、大谷翔平の外野起用だ。【動画】ドジャース専門メディアが投稿…大谷翔平のレーザービームをチェックドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、現地時間9月22日に「デ