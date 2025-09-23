◇プロ野球パ・リーグ オリックス 1-0 ソフトバンク(23日、みずほPayPayドーム)ここまで1点差の攻防を制し、首位ソフトバンクを相手に3連勝としていた3位オリックス。この日も1点を守り抜く完封勝利で4連勝としました。先発マウンドにあがったのは田嶋大樹投手。初回には先頭・谷川原健太選手に2塁打を浴びピンチを招くも、無失点でしのぎます。さらに2回にも、先頭・栗原陵矢選手に3塁打を浴び、続く山川穂高選手に四球を許しピン