男性６人組ダンス＆ボーカルグループ・ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの白濱亜嵐（３２）が２３日、都内で、２ｎｄ写真集「Ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ！！」（小学館）の発売記念取材会を開催。８年ぶりの新作を送り出し、「こだわり抜いた１冊ができた」と達成感をにじませた。今作は、自身のルーツであるフィリピンで撮り下ろした。撮影の合間に楽しんだことを「朝４時に一人で行ったジムですね」と語るように、撮影のために３カ月かけて