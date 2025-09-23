◇パ・リーグソフトバンク0―1オリックス（2025年9月23日みずほペイペイD）ソフトバンクが本拠でオリックスに全て1点差で4連戦4連敗。打線が沈黙し今季2度目となる2試合連続零敗を喫した。同じデーゲームで日本ハムが楽天に敗れたため、優勝マジックは1つ減って「5」となった。2試合連続0ー1で敗戦。相手を上回る6安打を放ちながらも、最後までホームが遠かった。今季15度目の先発マウンドを任された松本晴は、0―0の3