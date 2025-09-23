元AKB48のタレント島崎遥香（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。夏の思い出を披露した。「大阪・関西万博の思い出1」と書き出した島崎。万博を堪能したオフショットを掲載した。「入場までに1時間半くらい！きゃー」と大混雑だったことを伝え「クウェート館のレストランはスープが美味しかった！」と食事中の様子を公開した。真夏にぴったりなキャミソールからはほっそりとした腕が覗き、髪型はさっぱりとまとめ髪