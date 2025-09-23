「秋分の日」の９月２３日は彼岸の中日です。札幌市内の霊園では天候にも恵まれ、墓参りに訪れる人の姿が見られました。札幌市内の平岸霊園では朝早くから墓参りをする人の姿が見られました。訪れた人は墓を掃除して花を供え、静かに先祖の霊に手を合わせていました。（訪れた人）「（先祖には）感謝の気持ちだけですね」（訪れた人）「まだまだこれからも頑張って僕たちもやっていかなきゃいけないので、よろしくお願いしますとい