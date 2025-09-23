「サントリーカップ」（２３日、平和島）佃來紀（２４）＝大阪・１３２期・Ｂ１＝が好調だ。２２日の初日からは２、２、１着の活躍。２３日の２日目６Ｒはイン速攻を決めて、「初日より出足は良くなりました。永田啓二（福岡）さんには行かれたけど、直線もほかの人が相手なら自分の方が少し分がいいと思う。トータルで中堅上位は十分にあります」と納得の表情を見せた。方向性に関しても「これを崩さずに行きたい」と定まっ