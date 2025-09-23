「運動会がつらい」とわが子に言われたら、どうすればいいか。精神科医さわさんは「ASD（自閉スペクトラム症）の特性を持つ子にとって、普段と生活パターンが変わる学校行事は大きな負担になる。あまりにつらいなら、休ませるのも選択肢のひとつだ」という――。※本稿は、精神科医さわ『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。