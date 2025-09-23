24日は西日本には暖かく湿った空気が流れ込むため雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。雷を伴った激しい雨の降る所もある見込みです。東日本や北日本は千島近海の高気圧に覆われ、概ね晴れるでしょう。ただ、前線を伴った低気圧が朝鮮半島付近から日本海へ進むため、北日本では夕方から次第に雲が広がり、夜は雨の降る所がある見込みです。南西諸島は概ね晴れますが、にわか雨や雷雨の所もありそうです。最高気温は全国的に