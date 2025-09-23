²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬°ìÉô¤Î»î¹ç¤ÇÇä¤ê½Ð¤·¤¿30Ê¬800±ß¤Î¡Ö»þ´ÖÀ©¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¾ÃÈñ·ÐºÑ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾¾ºê¤Î¤ê»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ì¸«¡¢¤ªÆÀ¤Ë´ÑÀï¤Ç¤­¤ë³×¿·Åª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Ë¤Ï¹ª¤ß¤Ë»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¡È°Â¤µ¤Îºø³Ð¡É¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢£°Â¤µ¤Îºø³Ð¤òÍ¶¤¦»þ´ÖÇä¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬°ÂÄê¤Î³èÌö¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤ò¤«¤±¤¿½ªÈ×Àï¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ïºå