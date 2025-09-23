EXOのユニットであるチェンベクシ（=EXO-CBX/ベクヒョン、シウミン、チェン）と所属事務所SMエンターテインメントが争っている約6億ウォン規模の契約履行訴訟において、初回の調停は不成立に終わった。【写真】日本の「愛子さまも熱狂」と報じられたベクヒョンの“人柄”ソウル東部地裁は9月23日午後、双方の代理人が出席した中で調停期日を開いたが、合意には至らず、結局10月2日に第2回調停期日を改めて開くことになった。(写真