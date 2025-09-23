高松市牟礼町の六萬寺で行われた「田井の子供神相撲」 毎年、秋分の日に子どもの健やかな成長を祈る伝統行事、「子供神相撲」が23日、高松市の寺で行われました。 高松市牟礼町の六萬寺で行われた「田井の子供神相撲」です。地元の小学生7人が力士として参加しました。 子どもの健やかな成長と豊作を祈って毎年秋分の日に行われるもので、勝敗を決めるのではなく「型」を披露します。 約1000年の歴史がある