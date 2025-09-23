さぬき警察署 23日午後、香川県さぬき市寒川町の住宅が全焼しました。消火活動をしていた住人の女性(51)が腕に軽いやけどをしました。 23日午後1時15分ごろ、住人の男性から「父親の部屋から火が出た。家族で消火活動をしたが手に負えない」と119番通報がありました。 火は約3時間15分後に消し止められましたが、鉄筋コンクリート製2階建ての住宅1軒（一部に木造2階建てを増築）約280平方メートルが全焼しま