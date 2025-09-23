松竹は２３日、体調不良で２１日の歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」（２４日千秋楽）「通し狂言菅原伝授手習鑑」昼の部「筆法伝授」「道明寺」を休演した片岡仁左衛門が、千秋楽の２４日に復帰すると発表した。同社は「体調も回復し、明日９月２４日（水）の昼の部に出演いたします」と発表。休演した２１日は松本幸四郎が代役を勤めた。２２、２３日は当初から仁左衛門が出演しないＢプログラムが上演された。２０日の公演を