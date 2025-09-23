女優・黒島結菜がイメージを変えた姿を見せた。フジテレビ系連続ドラマ「絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜」（１０月６日スタート、月曜・午後９時）の公式インスタグラムが２３日までに更新され、「第一話場面写真」がアップ。「第一話で＃ＤＩＣＴ＜ディクト＞のメンバーが挑むのは、ＳＮＳを通じて若者を巻き込み、特殊詐欺や強盗を繰り返し行う“匿名・流動型犯罪（通称：トクリュウ）”。犯罪グループの親玉は姿を現さず、