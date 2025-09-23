愛知県犬山市で23日、木造2階建てアパートで火事があり、消火活動が続いています。消防によりますと、火事があったのは犬山市松本町1丁目のアパートで、23日午後3時半すぎ、「1階の方から火が出ている」と消防に通報がありました。アパートは木造2階建てで、消防車など11台が出動し、午後5時現在も消火活動が続けられています。映像では、火災発生からおよそ1時間が経っても、火元とみられる部屋で炎が