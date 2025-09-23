麻雀を打っていて、こんなもどかしい思いをしたことはありませんか？「テンパイまであと一牌（一向聴）なのに、そこから全然進まない…」 「自分は足踏みしている間に、他の人にあっさりアガられてしまった…」実は、麻雀において選択の差が出るのが、この一向聴（イーシャンテン）の瞬間なのです。この段階で「受け入れ枚数（テンパイに必要な牌の数）」を最大にする選択ができるかどうかで、その後の展開が劇的に変わりま