きょう午後、山形県最上町の栗林でクマ３頭が目撃され、警察が注意を呼び掛けています。 警察によりますときょう午後２時１３分頃、最上町東法田の栗林でクマ３頭が目撃されました。クマは体長約１メートルのもの１頭と体長約５０センチメートルのもの２頭です。 クマはその後、東の栗林へ走り去ったということです。 今のところ人や農作物への被害は確認されていませんが、警察が付近の住民に注意を呼び掛けていま