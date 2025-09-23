連続テレビ小説のバトンタッチセレモニーが23日、NHK大阪放送局で行われ、今週最終回を迎える『あんぱん』の主演・今田美桜と29日にスタートする『ばけばけ』の主演・高石あかりが出席。『あんぱん』制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーと『ばけばけ』制作統括の橋爪國臣チーフ・プロデューサーも取材に応じ、それぞれの主演について語った。『あんぱん』主人公・柳井のぶ役の今田美桜『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしと