阪神・及川雅貴投手（２４）が２３日のＤｅＮＡ戦（横浜）で、１７試合連続ホールドをマークし、ＮＰＢタイ記録を達成。藤川球児監督（４５）が現役時代の２００５年に打ち立てた記録に並んだ。２―２の同点で迎えた７回に３番手で登板。８番・林をフルカウントから１４２キロのカットボールで空振り三振に仕留めた。打者１人を抑えたところで指揮官から交代を告げられ、ベンチ前で先発・ネルソンや高寺と笑顔でハイタッチ。