ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£°ÆüÌÜ¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Î½½Î¾Ä«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬½½Î¾±©½Ð»³¡Ê£²£µ¡á¶Ì¥Î°æ¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ£¸¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤â¤è¤¯Á°¤Ë½Ð¤Æ¹¶¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÁê¼ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Çº¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¡£¼ê½Ñ¤ÈÄ¹´üµÙ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÖÉÕ¤òËëÆâ¤«¤é»°ÃÊÌÜ¤Þ¤ÇÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éºÆµ¯¤·¤ÆºòÇ¯¤Î½Õ¾ì½ê