今年でプラザ合意から40年になる。9月23日「長野智子アップデート（文化放送）」では、双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦がプラザ合意後に大きく変わった日本について語った。 吉崎「1985年9月22日、ニューヨークのプラザホテルに日本、アメリカ、イギリス、西ドイツ、フランスの5か国の財務大臣が集まり合意したのがプラザ合意です。この時の為替レートが大体1ドル242円くらいだ