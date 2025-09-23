きょう9月23日は、秋分の日です。鹿児島県薩摩川内市では、ヒガンバナが見ごろを迎えています。 秋の風に揺れる、鮮やかな赤。 薩摩川内市東郷町宍野の県道46号ではヒガンバナが見ごろを迎え、道路わきを彩っています。 黄金色に実り始めた田んぼの稲穂も、秋の訪れを告げています。 周辺には地元の人が手作りした田の神様（たのかんさぁ）が並んでいて、道行く人は、秋の景色を写真に収めていました。 宍野地区のヒガンバナ