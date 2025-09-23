あす9月24日は西郷隆盛の命日です。それを前に、西郷ゆかりの史跡をめぐる「西郷どんの遠行（せごどんのえんこ）」が行われました。 「西郷どんの遠行」は、西郷隆盛の生涯や偉業に想いを馳せながら、ゆかりの史跡を歩いて巡ろうと毎年行われているものです。今年は1053人が参加しました。 23日は鹿児島市加治屋町の誕生地や武2丁目の西郷屋敷跡を出発したあと、西郷や大久保利通が座禅修行をしたといわれる座禅石に向かいました