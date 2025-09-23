人気イベントや季節ごとの限定品をめぐっては、近年、「転売問題」が後を絶たない。発売直後に完売し、定価の数倍で出品されるケースが相次ぎ、「欲しくでも買えない」という不満の声が広がっている。そんなトラブルに直面したのが、田中健一さん（仮名・40代）と小学5年生の娘だった。店先に漂う異様な空気「お父さん、一緒に行こう！」休日の午後、娘に誘われた田中さんは、夜勤明けの疲れを忘れて自転車を走らせた。「久しぶり