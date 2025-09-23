3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。9月16日（火）の放送では、“バンドを組むなら、どんなバンド名にする？”というテーマでおたよりを募集し、生徒（リスナー）から届いたメッセージを紹介しました。パーソナリティの石原慎也（Saucy Dog）――みんながバンド名をつけるとしたら…？