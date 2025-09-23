ユーロは下げ渋り、独ＰＭＩでサービス業が大幅改善＝ロンドン為替 ９月ドイツＰＭＩ速報値は、強弱まちまちだった。製造業は４８．５と前回および市場予想を下回ったが、サービス業は５２．５と前回および市場予想を上回り、さらに景気拡大領域を回復している。総合ＰＭＩも５２．４に上昇。 この結果を受けて仏ＰＭＩで下げたユーロ相場は小反発している。 EUR/USD1.1793EUR/JPY174.