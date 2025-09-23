アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/23営業日時点＝ 上海ゴム 0.06％ 上海銅 -0.22％ 大連とうもろこし -0.55％ 大連ポリエチレン -0.62％ 上海重油 -0.71％ 上海異形鉄筋 -0.75％ ＊数値は前日比％