日本時間１７時００分にユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）17:00 予想50.9前回50.7（ユーロ圏製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）17:00 予想50.6前回50.5（ユーロ圏サ&#