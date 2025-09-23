雲南省普洱（ふじ）市の大開河梅子コーヒー農園で、コーヒー豆を天日干しする従業員。（１月７日撮影、昆明＝新華社記者／陳欣波）【新華社昆明9月23日】中国雲南省と日本との間で、経済や貿易、投資、文化、観光などの協力が一段と深化している。雲南省商務庁によると、今年1〜7月の同省の対日貿易額は前年同期比51.6％増の13億8千万元（1元＝約21円）となり、うち輸出は61.0％増の10億2千万元、輸入は29.9％増の3億6千万