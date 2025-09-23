スウェーデンクローナ、利下げ受けて一時下落もすぐに戻す＝ロンドン為替 スウェーデン中銀は政策金利を２．００％から１．７５％へと引き下げた。２．００％での据え置き観測と見方が分かれていたことで、一時クローナ売りの反応がみられた。しかし、スウェーデン中銀は「金利は当面この水準で維持」として、連続利下げの可能性が低いことを示すと、クローナに買戻しの動きもみられてい