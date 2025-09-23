俳優のオダギリジョーが２３日、神奈川・横浜市内で脚本、監督、編集、出演の４役を務めた映画「ＴＨＥオリバーな犬、（Ｇｏｓｈ！）このヤロウＭＯＶＩＥ」（２６日公開）のわんこ試写会に出席した。映画の内容にちなみ、この日のイベントは国内最大級の規模を誇る全天候対応型の室内ドックラン施設「ＷＡＮＣＯＴＴ」で開催。同施設会員の５０匹の犬とその飼い主が集まり、映画のスペシャルバージョンを鑑賞した。多く