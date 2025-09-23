残り試合全勝でも2位は厳しい状況に巨人、2位になることがほぼ絶望的となった。21日の中日戦（バンテリン）に逆転負けし、2位のDeNAが広島に勝って、ゲーム差が「2」と広がった。【写真】阿部監督「続投」でも…球団内で「山口オーナーの意中の人」と目される監督候補自力2位の可能性が再び消えた。17日からのヤクルト（神宮）、広島（東京ドーム）、そして中日の5連戦を3勝2敗、大型連勝はならなかった。しかも最下位のヤク