“グラビア界最強ボディ”の呼び声高いグラビアアイドルの榎原依那が、22日発売『週刊ヤングマガジン』43号の表紙＆巻頭グラビアに登場。この未公開カットが、同誌公式サイト『ヤンマガWeb』で公開された。【別カット】シーツで最強ボディを隠す榎原依那大阪出身の榎原は、ショートカットのキュートなルックスと抜群のスタイルを武器に、昨年2月に衝撃のグラビアデビューを果たすと、いきなりSNSを中心に「一回見たら絶対に忘