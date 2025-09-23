ABEMA「給与明細」で無料配信している過去のエピソードを紹介。番組では、支配と服従の世界で、受け手側の専門講師に密着した。（2021年7月25日放送）【映像】「舌がやわらかい…」服を脱いだ講師がグラドルに奉仕する様子（実際の映像）番組が潜入したのは、東京・池袋にあるクラブ「Noble」。同店舗でプロデューサーを務めるのは、プレイヤーのゆらさん。彼女は専門講師としてキャストに所作を教える一方で、自身も現役とし