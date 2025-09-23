©️ABCテレビ 日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」 今回は「秋のパスタ」をテーマに、季節の食材を使ったパスタを西洋料理のプロ・紫藤慧 先生（辻調理師専門学校）に教わる。 今日のお悩みは「お米が高いので、その代わりにパスタをよく食べるようになりました。いろんなレシピ教えて下さい！」というもの そこで、今がおいしい食