福山雅治さん、有村架純さん、田中亮監督が、「『ブラック・ショーマン』大ヒット御礼舞台挨拶」に登壇しました。 【写真を見る】【有村架純】注目ポイントは「あれ？これ、次の日かな？」 "長いシーン” の舞台裏を明かす本作のテーマソング「幻界」について聞かれた福山さんは、 “撮影中は全く取り掛かれてなかったんで、プレッシャーでしたね” と話しながらも、 “遅いんですよね、作るのがね” と自身でツッコミ、