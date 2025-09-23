きょう午後、香川県さぬき市で、住宅を全焼する火事がありました。 【写真を見る】さぬき市で住宅を全焼女性１人が軽いやけど【香川】 きょう午後1時すぎ、さぬき市寒川町の小山俊二さんの住宅から出火しました。消防が出動し、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、鉄筋コンクリート製の住宅およそ280平方メートルが全焼しました。 火事があった現場地図 この火事で、家の女性1人が消火活動中に軽いやけど