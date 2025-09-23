秋分の日のきょう(23日)、各地で様々なイベントが行われました。 【写真を見る】「ヤー！」源氏に追われた幼き安徳天皇を慰めたと言われる「子供神相撲」子どもたちが土俵入り＆取組【香川】 香川県高松市牟礼町の六萬寺では、1000年以上続くと言われる伝統行事、「子供神相撲」が開かれました。 小学生が土俵入りや取り組みなどの型を行う「田井の子供神相撲」です。子どもの健やかな成長などを願って奉納されるもので、