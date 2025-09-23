（台北中央社）ラブファンタジー映画「他年她日」（Measure in Love）の記者会見が22日、韓国で開催中の第30回釜山国際映画祭で行われ、主演の台湾俳優シュー・グァンハン（許光漢、グレッグ・ハン）と香港のアンジェラ・ユン（袁澧林）、コン・シウピン（龔兆平）監督が出席した。グァンハンは、愛する人と「年に1度しか会えない」という同作中の設定について、自身の思いを明かした。同作は大地震で重力が変わ